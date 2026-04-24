西武は23日、ソフトバンクの試合（ベルーナドーム）に3−4で敗戦。最終回に1点差まで詰め寄る攻撃を見せるも好機であと一本が出ず、連勝がストップした。23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、先日怪我で離脱した『1番・桑原将志』の代役が話題に。桑原離脱から2試合、1番で出場している西川愛也の打席について笘篠賢治氏は「大津の投球に翻弄されたという部分もあったと思う。元々1番の経験も豊富にあるバ