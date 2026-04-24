NHK「風、薫る」では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）から“ナースにならないか”と誘いを受けた。今作のモチーフとなった大関和は、どういう経緯で看護師をめざすことになったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、大関に関する文献などを基に史実に迫る――。武内桂舟「看護婦」「文芸倶楽部」10巻6号口絵（写真＝メトロポリタン美術館プロジェクト／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■捨松は「