タレントの熊田曜子が披露したセットアップに注目が集まっている。熊田は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「ＢＡＣＫＴＯＴＨＥＦＩＥＬＤのセットアップ可愛くて動きやすくて大好き」とつづると、エンジ色のナイロンセットアップを披露。ハーフパンツ姿のスポーティーな装いが、“美脚”を際立たせる。この投稿には「今日もカワイイ」「雰囲気最高！」「めっちゃお似合い〜」「ＬＡロゴが入ってカッコイイ