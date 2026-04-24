◆米大リーグレッドソックス―ヤンキース（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は２３日（日本時間２４日）、本拠のヤンキース戦に「３番・ＤＨ」で今季１１度目のスタメンに起用された。相手先発は右腕のシュリトラー。昨年１０月、１勝１敗で迎えたワイルドカードシリーズ第３戦で、８回無得点１２三振と煮え湯を飲まされた相手だが、吉田は２安打と孤軍奮闘した実