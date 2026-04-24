プロ野球セ・リーグは23日、1試合が行われました。首位のヤクルトは広島に2試合連続完封勝利。試合は両チーム無得点で迎えた5回、長岡秀樹選手が四球で出塁します。2アウト1塁の場面でサンタナ選手がホームランを放ち、2点を先制しました。投げては先発・高梨裕稔投手が6回途中5奪三振無失点の好投で2勝目。最終回にはキハダ投手が三者凡退の好投を披露し、今季リーグ最速の10セーブを記録。チームは首位をキープし、貯金を「10」