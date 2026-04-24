4月21日、ABEMAにて『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』が放送された。今回のゲストは、MCの令和ロマン・高比良くるまと大学お笑い時代の同期である、ラパルフェの都留拓也と尾身智志。番組では、尾身が抱える「ファンへの複雑な心境」をきっかけに、永野による熱烈な芸人論が炸裂した。【映像】お尻を振って全力でふざけるラパルフェ尾身尾身が今回「ひっかかっていること」として挙げたのは、営業先などでコンビでいる際、