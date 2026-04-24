【ニューヨーク共同】AP通信によると、米南部ルイジアナ州バトンルージュのショッピングモールで23日、二つのグループ同士が口論の末に銃撃戦となり、少なくとも10人が負傷して病院に運ばれた。このうち少なくとも2人は手術が必要だという。銃撃戦はモール内のフードコートで発生。買い物客らは外に避難した。警察が逃走したグループの行方を追っている。ルイジアナ州では19日、容疑者の男が自分の子ども7人を含む8人を射殺