【ワシントン共同】米司法省の監察は23日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏の関連資料について、開示を義務付けた法律に基づいて同省が適切な対応を取っているかどうか内部調査を始めると発表した。司法省は約350万ページ分を公開して幕引きを図ったが、黒塗りの部分も多く、情報を隠しているとの批判が出ている。エプスタイン氏はトランプ大統領ら政財界の有力者と交流があり、少女買春の顧客リ