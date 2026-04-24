読売テレビアナウンサーの公式Xが25日までに更新され、佐藤佳奈アナウンサー（29）の「今年度の目標」が明かされた。【写真】読売テレビ佐藤佳奈アナ「遠い昔の自炊記録」佐藤アナは、AKB48のオーディション合格経験（辞退）があり、大学時代はアイドルコピーダンスチームで活躍。2019年に読売テレビに入社し、“さかなちゃん”の愛称で親しまれ、『朝生ワイド す・またん！』などに出演してきた。入社7年目になる佐藤アナ