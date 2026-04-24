「広島０−２ヤクルト」（２３日、マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手（２５）が今季初の１試合複数安打を放った。前日には右手甲に死球を受けて「右手第５中手骨の打撲」と診断されていた中でのマルチ安打。チームは２戦連続の完封負けで、連続無得点イニングは２２まで伸びる苦しい状況だが、新井貴浩監督（４９）も小園の上昇気配を感じ取って前を向いた。トンネルの先に光は見えているはず…。６試合連続２得点以下