日本テレビを3月末で退社したフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が23日、自身のインスタグラムを更新。“激変ぱっつんヘア”を公開した。岩田は23日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」に出演。前髪をぱっつんに切って大胆にイメチェンする企画「前髪ぱっつんチェンジ」に挑んだ。岩田は前髪を額の上の方までぱっつん状態で切ったニューヘアスタイルの最新ショットを掲載。金髪も際立っている。そして「ぐるナイ