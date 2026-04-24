＜ボルボ中国オープン初日◇23日◇上海エンハンス・アンティンGC（中国）◇7188ヤード・パー71＞中国で行われているDPワールド（欧州）ツアーは、初日の競技が日没順延となった。5人が2日目に競技を持ち越している。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら昨季、日本ツアー賞金王の金子駆大は5バーディ・1ボギーの「67」をマーク。4アンダーの暫定10位タイと、上位で第2ラウンドに入る。1アンダーの星野陸也は48位タイ。イー