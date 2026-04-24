＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。【写真】つぶらな瞳でプレーを見つめるリスさん日本勢は15人が出場。昨年のメルセデス・ランキング上位の資格で出場する神谷そらが、5アンダー・2ボギーの「69」でホールアウトしている。3アンダーは現在4位タイと、好位置で2日目に入ることができそうだ。イ