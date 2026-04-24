DeNAの相川亮二監督が23日、取材陣の質問に応じ、1年目の片山皓心投手について答えました。この日は予定していた本拠地横浜スタジアムでの阪神戦が雨天中止。そんな中、まだ1軍登録されていないドラフト4位ルーキーの片山投手の姿が見られたことについて相川監督は「よく見てますね」と笑顔。「彼もどこかで(投げるかもしれない)」と答えると記者に対して「どこだと思いますか？」と逆質問。「次のカードの巨人戦のどこかですか？