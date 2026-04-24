京都府南丹市で安達結希くんの行方が分からなくなってから23日で1か月です。結希くんの遺体を遺棄したとして父親の優季容疑者が逮捕された後も、警察は「公衆トイレ」と「池」を重点的に捜査しています。■「かわいそうすぎる」献花台には多くの花が…安達結希くんが行方不明になった日から1か月。23日も現場近くの献花台には多くの花が手向けられ、結希くんを悼む人の姿がありました。献花に訪れた人「孫と同じ年代の子だったから