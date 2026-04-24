TWICEのMOMOさん（29）とSANAさん（29）が23日、映画『プラダを着た悪魔２』のジャパンプレミアに登場。自身のモチベーションをあげる方法を明かしました。映画は、一流ファッション誌のカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘するアシスタント・アンディの成長を描く『プラダを着た悪魔』の続編。MOMOさんとSANAさんは、映画のジャパンアンバサダーとしてイベントに出席しました。SANAさんは、今回のアンバサダー就任について「大