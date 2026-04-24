【ニューデリー共同】インドや中国を「地獄」と侮辱したポッドキャスト番組の司会者の発言をトランプ米大統領が交流サイト（SNS）に投稿し、インド外務省は23日、「長く相互尊重と共通の利益に基づいてきた印米関係の現実を反映していない」と反発する声明を出した。トランプ氏の名指しは避けたものの、印米関係がぎくしゃくする可能性がある。インドメディアによると、司会者が番組中、米国で生まれた子どもに自動的に国籍を