◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）6試合連続弾の歴史的一発を狙うホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャー新人最長単独記録の一発が飛び出すかバットに注目が集まる中で、「守備」で魅せた。1−1の4回1死。一塁の守備で、デルカスティーヨが放った一、二塁間へのライナー性の鋭い