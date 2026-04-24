お笑いタレントのやす子（27）が21日、自身のXを更新。普段の迷彩服＆ショートヘアの姿から一変した“アイドル風”の衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真2枚】「絶対可愛くなると思ってた」“別人級”のアイドル風コーデを披露したやす子やす子は「はい〜やす子です〜!!」とコメントを添え、フリルをあしらったワンピース姿の写真を投稿。ピンクを基調とした衣装にツインテール風のヘアスタイルを合わせ、普段の印象とは