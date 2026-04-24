退職代行サービス「モームリ」が２３日、新規受付再開を告知した。モームリは創業者の代表取締役らが弁護士法違反などの疑いで起訴されていた。モームリは公式Ｘでこの日、文書を発表。現在の代表取締役である浜田優花氏の名前で、「このたびは、ご利用者の皆様、ならびに関係各所の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。創業者らは退職希望者の勤務先との交渉を弁護