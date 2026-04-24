Ｊ１浦和は、明治安田Ｊ１百年構想リーグでＰＫ戦負け２試合を含めて６連敗中となっている。第１１節（１８日）のアウェー・鹿島戦に０―１で敗れ、今節（２５日）は連敗ストップをかけてホーム・横浜Ｍ戦に臨む。２３日にオンライン会見を行ったマチェイ・スコルジャ監督は現状について「チームスタイルが変化しているプロセスの中にいることは、選手たちも理解している。パフォーマンスを見れば、われわれの目指しているとこ