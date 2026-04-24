史上最大の一戦が伝統の一戦になる！？５月２日に東京ドームで世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）に挑戦するＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が２３日、神奈川・相模原市内で練習を公開。今月に阪神タイガースの名の由来である虎が描かれたコラボグッズが発売され、そのライバル・読売ジャイアンツのホームで戦う構図で、大観衆を魅了するファイトを見せることを誓った。