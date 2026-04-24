長期離脱となったＬＡの新守護神が、沈黙を破った。米経済紙「フォーブス」は２３日（日本時間２３日）、ドジャースのエドウィン・ディアス投手（３２）が２２日（日本時間２３日）に右肘の遊離体除去手術を受けた後、自身のインスタグラムのストーリーで「より強くなって戻ってくる」と発信したと報じた。妻のナシャリー・ディアスさんも「エドウィンが無事に手術を終えて本当に良かった。手術は成功だった」と投稿。期待の新