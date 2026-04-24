「タイトな衣装が多いんです……」ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』で年上社長と不倫関係を続ける“シタ妻”美月を演じる桜井日奈子が、ドラマ会見で役柄にまつわる“悲劇”を告白した。桜井日奈子○桜井日奈子、ボディライン際立つ衣装が多く食欲と葛藤テレビ朝日金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』(24日スタート 毎週金曜23:15〜24:15)の放送直前会見が23日、同局内で行われ、桜井のほか、白洲迅、庄司浩平、新川優愛、高橋光臣