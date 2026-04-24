NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝95.85（+2.89+3.11%） 米国とイランの和平協議が停滞し、ホルムズ海峡の解放が見通せず、供給不足から世界の石油在庫が減少を続けていることが相場を押し上げた。イランの首都テヘラン付近で、敵対的な目標に対して対空防衛システムが作動したと伝わったことや、ガリバフ国会議長が米国との交渉担当から退くとの報道も買い手掛かりとなった。ただ、対空防衛システムの作動につい