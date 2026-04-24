後半にドルが急速に買われ、ドル円も１５９円台後半に上昇＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、後半にドルが急速に買われ、ドル円も１５９円台後半に上昇した。原油相場が上げ幅を拡大したことがきっかけで、米国債利回りも上昇し、ドル円も追随した。ただ、具体的な材料は見当たらない。 イラン情勢を巡る不透明感が引き続き重しとなっていた模様。イスラエルのニュースが、イラン議会議長が交渉チームを