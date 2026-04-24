先月いっぱいでNHKを退局した和久田麻由子アナ（37）が早速、日本テレビの新番組「追跡取材 news LOG」に起用される。今後は2児の母であることをアピールして、従来とは異なるキャラを打ち出していくようだ。“元NHKの絶対エース”が企てる新戦略の勝算はいかに。＊＊＊【写真を見る】同じくNHK退局の「中川安奈アナ」“大胆露出”ショットを惜しげもなく公開自宅冷凍庫の写真を披露和久田アナは4月10日、日テレ局内で開催