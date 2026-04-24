「将来の首相候補」と目される、自民党の小林鷹之政務調査会長（51）が迷走中だ。＊＊＊【写真を見る】「イケメン」と言われる「将来の首相候補」「小林は大丈夫か？」政治部記者が解説する。「今月9日、小林氏は定例会見で、高市早苗首相が1月に打ち出した“食料品の消費税ゼロ”について“実施時期はこれから議論を進めなければならない”と発言。これを共同通信が『【速報】26年度中の消費減税にこだわらずと自民幹部』と報