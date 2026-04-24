自叙伝『ホームレス中学生』の爆発的ヒットで知られる田村裕（麒麟）が、手にした大金の驚きの使い方を明かした。後輩のかまいたちの濱家も「絶対すぐなくなる」と思いながら見ていたそうで……。 【TVer】実家は代官山の高級マンション！椿鬼奴のお嬢様エピソードがすごい「子どもの頃から六本木『瀬里奈』で食事」 中学時代に家族が“解散”し、公園の遊具に寝泊まりするホームレス生活を余儀なくされ