【サンフランシスコ共同】米大リーグのドジャースは23日、本拠地ロサンゼルスで24日に始まるカブスとの3連戦の先発投手を発表し、佐々木朗希が今季初勝利を懸け、25日午後4時15分（日本時間26日午前8時15分）開始の第2戦に先発することが決まった。中5日での登板で、鈴木誠也との対戦が見込まれる。カブスは今永昇太が26日午後1時10分（同27日午前5時10分）開始の第3戦に先発する。中4日での登板で3勝目を目指し、大谷翔平との