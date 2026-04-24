アメリカのトランプ大統領は「どのような人間であれ、核兵器の使用は許されない」などと述べ、イランに対して、核兵器を使用することはないと明言しました。トランプ大統領「（Q.イランに対して核兵器を使用しますか？）いや、使わない。必要ないからだ。なぜそんな愚かな質問を？我々はすでに通常兵器だけで彼らを壊滅させているのに、核兵器を使う必要があるか？」トランプ大統領は23日、記者の質問にこのように答え、イランに対