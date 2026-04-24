EU＝ヨーロッパ連合は、ウクライナへのおよそ16兆円の巨額融資を承認しました。EU理事会は23日、ウクライナに今後、2年間で900億ユーロ（16兆8000億円）を無利子で融資することを承認したと発表しました。ウクライナゼレンスキー大統領「本日は素晴らしい進展があり、大変感謝しています。これは当然、ウクライナ軍を強化することになるでしょう」融資をめぐっては、去年12月のEU首脳会議で決定したものの、今年1月にロシア産原