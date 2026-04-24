4月20日～4月24日 公開 中村碧十さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを4月20日から4月24日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には中村碧十さんが登場。高崎かなみさんの「別冊ヤングチャンピオン5月号」アザーカット、叶岡あみなさんの「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカットも掲載されている。 さらに「今月