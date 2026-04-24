『ミニオンズ』シリーズの第2作となる映画『ミニオンズ フィーバー』が、5月22日21時より日本テレビ系『金曜ロードショー』で本編ノーカット放送されることが決定した。 参考：『ミニオンズ＆モンスターズ』吹替版キャストに松平健＆山寺宏一日本版予告も公開 2022年に公開された本作は、ユニバーサル・スタジオと『SING／シング』『ペット』のイルミネーション・