韓国チアリーダーのイ・ホウンが、ボリューミーさ際立つ南国ショットを披露してファンの目を引いている。【写真】「期待していいよ」韓国チアの“脱アジア級”ボリューム感イ・ホウンは最近、「5月2日に富川で会いましょう♡」とキャプションに綴り、サイパンで撮影した数枚の写真を投稿した。公開された写真には、首元が深く開いたノースリーブのトップスを着用し、エメラルドブルーの海をバックに明るいスマイルを見せるイ