怒りをコントロールする技術として知られる「アンガーマネジメント」は、現代の心理学から生まれたものだと思われがちだ。しかし実は、怒りという感情をどう扱うかは、人類が古くから向き合ってきた普遍的な課題でもある。古代インドの法典や仏教の経典、さらには東洋思想の書物にも、怒りに振り回されないための知恵が繰り返し説かれてきた。宗教の言葉から「怒りの扱い方」を学ぼう。※本稿は、文学者の横道 誠『やっぱり人生を