エールディヴィジ 25/26の第31節 PSVとズウォレの試合が、4月24日04:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。 PSVはリカード・ペピ（FW）、クハイブ・ドリウエック（FW）、フース・ティル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）、タイス・オースティング（MF）らが先発に名を連ねた。