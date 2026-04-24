社会の高齢化に伴って救急搬送が年々増加している。そのため国は「救急車の適正利用」を呼びかけ、軽症者は救急車を呼んではいけないという考えを暗に示している。だが一般の人が自分で軽症だ、重症だと本当に判断できるのだろうか。「軽症の顔をして重症だったケースは数多くある」と救急医が話す。ビジネスパーソンに起きた3つの実例とともに、見逃してはいけないポイントを解説する。（ジャーナリスト笹井恵里子）胸のあたり