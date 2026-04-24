ジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1第4節が23日に行われ、日本人選手8人を擁するシント・トロイデンはアンデルレヒトに2−0で勝利した。日本代表DF谷口彰悟、同FW後藤啓介、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、GK小久保玲央ブライアンがスターティングメンバー入り。FW新川志音はベンチ入りも出場なしで、DF畑大雅はメンバー外だった。ここまでプレーオフ1で2敗1分けと未勝利が続いたシント・トロイデンだが、この試