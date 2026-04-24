【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビで『金曜ミステリークラブ!!!』が、4月24日19時から放送される。 この番組は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを観ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティ”。 今宵も、金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也とスタジオに集まった豪華ゲストに様々なミステリ}