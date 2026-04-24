24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円安の5万8880円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては260.23円安。出来高は9924枚だった。 TOPIX先物期近は3709.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比6.88ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58880-2609924 日経225min