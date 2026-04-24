４月２０日の地震では、各地で高台へ向かう車の渋滞が発生しました。国は避難について「原則徒歩」としていますが、車に頼らざるを得ない現実もあります。命を守るためにどのような取り組みが必要なのでしょうか。２０日に震度３を観測した浦河町では、一時、津波警報が発表され、最大で４０センチの津波が観測されました。（記者）「高台の道路の脇に車が集まっています」津波警報が出された沿岸各地で見られたのは、高台を目指し