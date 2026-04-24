◇パ・リーグソフトバンク4―3西武（2026年4月23日ベルーナD）ソフトバンクの松本裕が、左手骨折の杉山に代わる“代役守護神”を務めてセーブを挙げた。2点リードの9回に11日の日本ハム戦以来10試合ぶりの登板となった影響か、1死二、三塁から内野ゴロで1点を失ったが、最後は2死三塁で代打・小島を遊直に封じた。小久保監督は「登板間隔が空いていた。どの展開でもいこうとは思っていた。緊張感のある展開でよかった