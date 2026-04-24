◇パ・リーグソフトバンク4―3西武（2026年4月23日ベルーナD）ソフトバンクの海野隆司が1点リードの8回にダメ押しの2点適時三塁打で勝利に貢献した。「流れ的にも何とかここで追加点をと必死でした。追い込まれてしまいましたが食らいついていくことができました」と精神力で打った一打を自画自賛。捕手としても投手陣をリードして最後は1点差で逃げ切っただけに満足げだった。