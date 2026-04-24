「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２３日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉皐月賞１３着のカヴァレリッツォ（牡、吉岡）は、このまま疲れが出ないようなら、西村淳との新コンビでＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）へ。所属するシルク・ホースクラブがホームページで発表した。若葉Ｓ８着のコロナドブリッジ（牡、庄野）はユニ