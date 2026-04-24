「有力馬次走報」（２３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆Ｇ１・４勝馬ラッキーライラックを母に持つラッキースパークル（牡２歳、父エピファネイア、栗東・松永幹）が２３日にゲート試験合格。母も担当していた丸内助手は「体形は似ていないけど、すごくいい馬。このまま順調に行ってくれれば楽しみ」と口にした。