11日の日本ハム戦（エスコン）で自身の投球内容のふがいなさからベンチを殴打し、13日に左手骨折の手術を受けたソフトバンク・杉山が24日、患部の抜糸後に筑後ファーム施設のブルペンで捕手を立たせたまま20球を投げた。 最速は147キロだったといい「スピードも出ていたので大丈夫かなと思います。感覚もいい」と手応えを語った。抜糸前も投球練習は行っており、実戦復帰へペースを上げる。