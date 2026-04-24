【土曜・福島】２Ｒ△フェブリノ３Ｒ△リリーボレア４Ｒ○ユナダイヤ７Ｒ◎グランテレーズ１０Ｒ◎シュブロンレーヴル１２Ｒ△ニシノコマチムスメ【日曜・福島】３Ｒ○セラサイト７Ｒ◎カルミアクラウン８Ｒ△ワールドシリーズ９Ｒ○ゼンノインヴォーク１０Ｒ○グレイスオブゴッド１１Ｒ△ショウナンハクラク土日ともに福島での騎乗。最注目は土曜７Ｒのグランテレーズだ。前走は６番人気と伏兵扱いだったが、好位からしぶと