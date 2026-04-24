◇パ・リーグ日本ハム2−3楽天（2026年4月23日エスコン）ベンチへ戻ると、日本ハム・福島蓮投手（22）は悔しそうにタオルを顔に押し当てた。23日の楽天戦に今季初登板初先発し、5回1/3を8安打3失点で無念の降板。「立ち上がりから真っすぐが走っていて、カットボールの切れも良かった。ただ、無駄な四球もありましたし、もっとテンポ良く投げないと長いイニングは投げられない」と悔やんだ。最速153キロの直球を軸に3回