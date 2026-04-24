ソフトバンクの前田悠が26日のロッテ戦（鹿児島）で、今季1軍初先発する見込みだ。ファーム公式戦では4試合1勝1敗1セーブ、防御率1・56。17日の前回登板後には「いい球がいっている。感覚がいい」と語っていた。23日は筑後市内のファーム施設で行われた1軍の残留組の練習に参加し、キャッチボールで球の軌道を確認。体調不良によりオープン戦の登板を回避して開幕2軍スタートとなったが、ここから巻き返していく。